یو سی چیئرمین کے قاتل 2مجرموں کو عمرقید ، جرمانہ کی سزا کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدالت نے یو سی چیئرمین کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے دو ملزمان کو عمر قید اور جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا، بتایا جاتا ہے کہ تفصیلات کے مطابق تھانہ سلانوالی پولیس کو 27 مئی 2023ء کو کال موصول ہوئی۔۔۔
کہ یونین کونسل چیئرمین رانا افتخار کو کسی نے نامعلوم ملزمان نے اغواء کرلیا ہے ۔جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درج کیا گیا اور مغوی کی تلاش شروع کر دی۔مسلسل پانچ ماہ کی طویل تلاش کے بعد مغوی کی تشدد زدہ لاش عاصم پرنس کے گھر میں موجود تہہ خانہ سے ملی۔ملزم عاصم پرنس نے ساتھی ملزم عبدالقدیر کے ساتھ مل کر قتل کیا اور لاش کو اپنے گھر میں ہی موجود تہہ خانہ میں چھپا دیا،وجہ عناد پلاٹ کی خریدو فروخت تھا۔پولیس نے عدالت میں ٹھوس شواہد اور ثبوت پیش کیا۔معزز عدالت نے ملزمان کو عمر قید اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ کا حکم سنا دیا۔اس موقع پرڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف نے کہا کہ مجرم کو قرار واقعی سزا قانون کا بول بالا ہوتا ہے اور اس کی بالادستی قائم رہتی ہے اس کے ساتھ مظلوم کی دادرسی بھی ہوتی ہے ۔ جرائم پیشہ عناصر کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے جس سے جرائم میں کمی ہوتی ہے ۔