ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف سرگرم عمل ہے ۔ گزشتہ ہفتے کے دوران میانوالی میں مختلف فوڈ بزنسز بشمول ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت اور ۔۔۔

دودھ کی دکانوں اور مٹھائی کے کارخانوں کا معائنہ کیا گیا۔چیکنگ کے دوران داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ لگا کر دودھ لے جانے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں 22,900 لیٹر دودھ کی جانچ کی گئی۔ مختلف کارروائیوں کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین کی خلاف ورزی پر 11.4 کلوگرام ناقص کھانے کی اشیاء 3.6 کلوگرام ناقص بسکٹ 2.19 کلوگرام زائدالمیعاد چائے 10 کلوگرام ممنوعہ نمک 2 کلوگرام ناقص کیچپ 4.4 کلوگرام مٹھائی 1.5 لیٹر ناقص شروبات ضائع کروا دیے گئے ۔ مجموعی طور پر2 لاکھ 12 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ ایک مٹھائی بنانے والے کارخانے کو صفائی کے ناقص انتظامات پر عارضی طور پر بند بھی کر دیا گیا۔

 

