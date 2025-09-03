اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ
کلورکوٹ ( نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم کا کلورکوٹ سٹی کے قبرستانوں اور سرکاری اراضی کا وزٹ، گندگی و تجاوزات پر سخت برہمی کا اظہا رکیا، اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے شہر کے شمالی اور مغربی قبرستانوں سمیت مختلف مقامات کا اچانک وزٹ کیا۔۔۔
۔ میڈیا کی نشاندہی پر معلوم ہوا کہ قبرستانوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں جبکہ بعض مقامات پر جانور بھی موجود تھے ،وزٹ کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ بعض افراد نے قبروں کو مسمار کر کے جگہ کو ذاتی استعمال میں لیا ہوا ہے جبکہ قبروں کے اوپر گندگی کے ڈھیر اور جانوروں کا قبضہ موجود تھا جن میں گدھے ، گائے ، بھیڑ اور بکریاں شامل ہیں اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے متعلقہ عملے کو موقع پر طلب کیا اور اپنی نگرانی میں گندہ پانی ختم کروا کر صفائی ستھرائی کے کام کا آغاز کروایا۔ صاف ستھرا پنجاب ٹیم کی نگرانی میں آپریشن شروع کیااس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے واضح کیا کہ وہ پورے شہر کی گلیوں اور محلوں کا وزٹ کریں گے اور گندے پانی کے جوہڑ یا گندگی کے ڈھیر کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔