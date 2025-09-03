صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ علاقے طالب والا میں قائم ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے متاثرین کو فراہم کی جانے والی رات کی سہولیات اور خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔

 کمشنر جہانزیب اعوان، ڈپٹی کمشنر نے ریلیف کیمپ میں موجود متاثرین اور ورکرز کے ساتھ رات کا کھانا بھی کھایا اور افسران، ورکرز اور اسٹاف کو ان کی خدمات پر خراجِ تحسین پیش کیا۔کمشنر نے کہا کہ متاثرین کی جلد بحالی اور انہیں گھروں کو واپس بھیجنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جہاں پانی اتر چکا ہے وہاں نقصان کے تخمینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ بحالی کے کاموں کو تیز کیا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اسی جذبے کے ساتھ کام جاری رکھے گی تاکہ متاثرین کو دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لایا جاسکے ۔

 

