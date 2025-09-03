صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر (ڈی ٹی او) میانوالی طیب علی شاہ نے جہاز چوک پر کالج اسٹوڈنٹس کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید کی۔ڈی ٹی او نے طلبہ کو کہا کہ \\\"آپ کی زندگی قیمتی ہے۔۔۔

 ، حفاظت میں غفلت نہ برتیں\\\"۔ حکومت پنجاب کی جانب سے تمام تعلیمی اداروں میں ہیلمٹ کی پابندی سے متعلق ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن میانوالی کے ذریعے تمام اداروں کو سرکلر بھی جاری کیا گیا ہے ۔ٹریفک پولیس کی جانب سے اسکولوں، کالجوں اور میڈیا پر آگاہی مہم بھی جاری ہے ۔ اس موقع پر طلبہ نے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کا وعدہ کیا۔

 

