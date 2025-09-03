صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

  • سرگودھا
جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \\\"ستھرا پنجاب پروگرام\\\" کے تحت شہر کی گلی محلوں اور ربیع الاوّل کے۔۔۔

 جلوسوں کے راستوں کی صفائی ستھرائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ عملہ صفائی کو تمام مشینری سمیت فیلڈ میں متحرک کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ عید میلادالنبیؐ کے مرکزی جلوس کے راستوں پر مثالی صفائی کے اقدامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ وہ خود اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر افسران صفائی کے کاموں کی مانیٹرنگ کریں گے اور صفائی عملے کی فیلڈ میں حاضری کی سرپرائز چیکنگ بھی کی جائے گی۔ غفلت اور سستی برتنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے شہر بھر میں صفائی کی مجموعی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو صفائی کے نظام میں بہتری لانے کی ہدایت کی، جبکہ مانیٹرنگ افسران کو عملے کی سخت نگرانی کا حکم دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈینگی ایس او پیز خلاف ورزیاں ، آرڈی اے نے 28 عمارتیں سیل کردیں

بارشوں سے قبل تمام حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

جرائم کی شرح میں خاطرخواہ کمی لائی گئی:آئی جی اسلام آباد

سی سی بی:صفائی ٹیکس 300، پانی بل میں 100فیصد اضافہ

پولیس موبائل خدمت مرکزآج کوری دو لال میں خدمات فراہم کے گا

تمام محکموں کو میلادالنبیؐ کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر