جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \\\"ستھرا پنجاب پروگرام\\\" کے تحت شہر کی گلی محلوں اور ربیع الاوّل کے۔۔۔
جلوسوں کے راستوں کی صفائی ستھرائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ عملہ صفائی کو تمام مشینری سمیت فیلڈ میں متحرک کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ عید میلادالنبیؐ کے مرکزی جلوس کے راستوں پر مثالی صفائی کے اقدامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ وہ خود اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر افسران صفائی کے کاموں کی مانیٹرنگ کریں گے اور صفائی عملے کی فیلڈ میں حاضری کی سرپرائز چیکنگ بھی کی جائے گی۔ غفلت اور سستی برتنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے شہر بھر میں صفائی کی مجموعی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو صفائی کے نظام میں بہتری لانے کی ہدایت کی، جبکہ مانیٹرنگ افسران کو عملے کی سخت نگرانی کا حکم دیا۔