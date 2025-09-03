مالی بحران کا شکار ہیلتھ اتھارٹی میں کروڑوں کے گھپلے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مالی بحران کا شکار ہیلتھ اتھارٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کی انکوائری سا ز باز سے دبانے کی کوشش جبکہ بااثر افسران کی مداخلت کے باعث اعلیٰ حکام نے بھی چپ سادھ لی۔۔۔
،ذرائع کے مطابق ہیلتھ اتھارٹی سرگودھا میں دسمبر 2024سے جون 2025تک مختلف مدات میں کروڑوں روپے کے فنڈز فرضی اخراجات کے تحت مبینہ طور پر قومی خزانے سے نکلوائے گئے ، اس حوالے سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے موصولہ تفصیلات صوبائی و ضلعی حکام کو ارسال کی جا چکی ہے جس میں آگاہ کیا گیا کہ افسران کی گاڑیوں کے پٹرول اور ٹی اے ڈی اے کی مد میں 50لاکھ 67ہزارروپے اس دورانیہ میں خرچ کئے گئے جس میں سے مبینہ طور پرزیادہ تر فرضی بل پاس کروائے گئے ، اسی طرح سی او ہیلتھ آفس کی سٹیشنری کیلئے متعلقہ آفیسر نے خود ہی ڈیمانڈ بنوائی اور خود ہی بلز بنا کر من پسند فرم کے ذریعے 79لاکھ 39ہزار روپے قومی خزانے سے سے سے نکلوائے جبکہ اتنی اسٹیشنری استعمال ہی نہیں ہوئی ،اسی طر ح آئی ٹی مشینری 11لاکھ روپے اور سی او ہیلتھ آفس جو کہ چند کمروں پر مشتمل ہے کی صفائی کیلئے 49لاکھ روپے خرچ کر دیئے گئے ، ایک آفیسر کی گاڑی کی مرمت کے نام پر اب تک 15لاکھ روپے اور پیٹرو ل کی مد میں 45لاکھ روپے الگ سے خزانے سے نکلوائے جا چکے ہیں ، ادویات یا مشینری کی خریداری کے وقت سپلائی کا تمام خرچہ فرم کرتی ہے مگر کرایہ کی مد میں بھی ایک فرضی فرم کے ذریعے 13لاکھ روپے مبینہ طور پر نکلواکر خرد برد کر لئے گئے ، باضابطہ طور پر سی او ہیلتھ سے جواب طلب کرتے ہوئے تحقیقات کا بھی حکم دیا گیا ،تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی معاملات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔