جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے جشنِ عید میلاد النبیﷺ کے موقع پر چاروں اضلاع میں مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیااورواضح کیا ہے کہ عید میلاد النبیﷺ کے جلوسوں کے روٹس کی کلیئرنس، شہروں کی سجاوٹ اور شرکاء کو تمام سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ۔۔۔

یہ احکامات انہوں نے میلاد جلوسوں اور محافل کے انتظامات بارے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کہا کہ جلوسوں کے تمام راستوں پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ جہاں بھی سڑکیں خراب ہیں وہاں فوری پیچ ورک کروا کر انہیں مکمل طور پر کلیئر کیا جائے ، جبکہ تجاوزات ہر صورت ہٹائی جائیں۔کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے زور دیا کہ میلاد النبی ﷺ کے جلوسوں کے روٹس کو صاف ستھرا، کشادہ اور محفوظ بنایا جائے تاکہ شرکاء کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو۔کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ شہروں و یہاتوں کو دلہن کی طرح سجایا جائے ، مرکزی بازاروں اور گلی محلوں کو برقی قمقموں سے روشن کیا جائے اور ہر جگہ جشن کا سماں پیدا کیا جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ میلاد جلوسوں میں شریک شہریوں کو پینے کا ٹھنڈا پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ 

 

