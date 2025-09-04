صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملت روڈ پرسیوریج آپریشنز،مشینری تیاررکھنے کی ہدایت

  سرگودھا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے ملت روڈ پر غوثیہ چوک پلی کا وزٹ کیا اور وہاں سیٹلڈ ہونے والی مین ٹرک سیوریج لائن کے بعد کئے جانیوالے اقدامات کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر ڈائریکٹر آپریشنز مخدوم بابر ، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عمران طفیل بھٹی بھی موجود تھے ۔ ایم ڈی واسا نے کہا ملت روڈ اور ملحقہ علاقوں کے سیوریج آپریشنز کو بحال رکھنے کے لئے مختلف مقامات پر ڈی واٹرنگ سیٹس کو آپریشنل رکھا جائے جبکہ مین ملت روڈ پر عارضی لگائے گئے ٹرنک سیور لائن کی ڈی سلٹنگ بلا تعطل کی جائے جس کے لئے آپریشنز سٹاف کو ڈیوٹی تفویض کردی گئی ہے ۔ ڈائریکٹر آپریشنز نے ایم ڈی واسا کو ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ واضح رہے کہ ملت روڈ پر منڈی روڈ کے قریب مین ٹرنک سیور لائن سیٹلڈ ہو نے سے قریبی رہائشی عمارتوں کو نقصان سے بچانے کیلئے سیٹلڈ ٹرنک سیورک کو مستقل بند کردیا گیا جس سے گرین ٹاؤن نیو گرین ٹاؤن ،گول چوک باغ، محلہ غوثیہ آباد ،مٹوپور، جوہر کالونی اے ، بی اور سی بلاک میں سیوریج مشکلات پیدا ہوئیں جس پر قابو پانے کے لئے جوہر کالونی ٹینکی پر ایک اور غوثیہ چوک پلی پر 2 اضافی ڈی واٹرنگ سیٹ لگا دئیے گئے تاہم ملحقہ آبادیوں کومزید سیوریج مسائل سے نجات کیلئے مین ملت روڈ پر عارضی طور پر لگائے گئے مین سیوریج لائن کی ڈی سلٹنگ کا کام شروع کردیا گیا ہے ۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر نے واضح کیا کہ شہریوں کو نکاسی آب کی معیار ی سروسز ڈیلیوری ترجیحات میں سرفہرست ہے تاہم مین لائن سیٹلڈ ہونے پرآپریشنز سٹاف شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہا ہے ۔

 

 

