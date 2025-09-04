متعددوارداتیں، لاکھوں کے زیورات، سامان لوٹ لیا
فیصل آباد، گوجرہ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈکیتی چوری کی متعددوارداتوں میں لاکھوں کے زیورات اور سامان لوٹ لیا گیا۔
تھانہ رضا آباد کے علاقے کھوکھر ٹاؤن کی رہائشی تہمینہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملزم اسکے گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کے زیورات، واٹر پمپ، نقدی، استری، واشنگ مشین، برتن، پنکھے ، جوسر مشین، کپڑے و دیگر گھریلو اور جہیز کا سامان لے گئے ۔ کلیم شہید کالونی کے قریب ظفر اسلام کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر رات کی تاریکی میں چور لے گئے ۔تھانہ سول لائن کے علاقے ناباں روڈ پر لیاقت موبائل پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ موٹرسائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر موبائل فون چھین لیا ۔گوجرہ کے نواحی چک نمبر431ج ب کے فریاد کی حویلی سے 30ہزارکا بکرا چوری ہوگیا۔چک نمبر336ج ب کے جنید کے ڈیرہ سے چوروں نے 50ہزارکابکراچوری کر لیا۔چک نمبر311ج ب نجی موبائل کمپنی ٹاور کے احاطہ کی دیوار توڑ کر چور 8لاکھ روپے مالیتی قیمتی سامان ٹاور سیل اور تاریں لے گئے ۔