اشرافیہ زکواۃ ادا کر ے تو سیلاب زدگان کیلئے بیرونی امداد کی ضرورت نہ رہے ،رائو طاہر مشرف
بھلوال(نمائندہ دنیا )سابق امیدوار حلقہ این اے 82راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ پاکستان کی 10فیصد اشرافیہ اگر اپنی زکوۃ ادا کردے تو سیلاب زدگان کو کسی بیرونی امداد کی ضرورت پیش نہ آئے یہ وہ اشرافیہ ہے۔۔۔
جو دوسروں کی مدد تو کیا کریگی یہ اﷲ کے حکم پر زکوۃ دینے کیلئے بھی تیار نظر نہیں آتے ،انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اشرافیہ کے پاس اتنی دولت موجود ہے کہ وہ صرف اپنی زکوۃ دیانتداری کیساتھ ادا کردیں تو پاکستان کو کسی مالیاتی ادارے سے قرض لینے کی ضرورت پیش نہ آئے اس کیساتھ ساتھ اشرافیہ اور بیورو کریٹس اپنے اخراجات کو بھی کم کریں ۔