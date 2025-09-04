صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی یونیورسٹی میںحضورؐ کے جشنِ ولادت پرنعتیہ مشاعرہ

  • سرگودھا
جی سی یونیورسٹی میںحضورؐ کے جشنِ ولادت پرنعتیہ مشاعرہ

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)رحمت اللعالمینؐ سیرت چیئر اور نظامتِ امورِ طلبہ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے زیراہتمام حضور نبی کریمؐ کے 1500 ویں جشنِ ولادت باسعادت کے سلسلے میں پرنور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔

یہ محفل اتاق ایران شناسی یوسف بلاک میں ہوئی جسکی صدارت معروف شاعر جناب منظور ثاقب نے کی۔ مشاعرے میں ملک کے نامور شعرائے کرام نے اپنی عقیدت و محبتِ رسولؐ کے جذبات کو خوبصورت نعتیہ کلام کی صورت میں پیش کیا۔ بابرکت محفل میں شریک شعرا میں علی رقی، عباس حیدر، علی عارف، انادش صدیقی، اسد وڑائچ، آصف سردار آرائیں، بابر اسد، سرور قمر قادری، پروفیسر طاہر صدیقی، میاں منیر ، ڈاکٹر مقصود عاجز، ڈاکٹر ریاض قادری، ڈاکٹر رابعہ سرفراز اور سرور خان سرور شامل تھے ۔ تقریب کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر ماجد مشتاق نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیئے ۔ اختتامی کلمات میں پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس نے تمام شعرا اور شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا ذکرِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لمحات ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیاں ہمیشہ محبتِ رسول ؐ اور آپ ؐکے ذکرِ پاک سے منور رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن