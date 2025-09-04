جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہار ی گرفتار کر لئے
چک جھمرہ (نامہ نگار) چک جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ میں نامزد ملزم اسلم ، خاور ،ہاشم ،حیدر اور فوزیہ بی بی کو ڈی ایس پی رانا ندیم اقبال ایس ایچ او افضل مڈھیار اور انویسٹی گیشن انچارج توقیر گجر نے۔۔۔
مہارت کیساتھ منڈی ڈھاباں سے گرفتار کیا ۔یاد رہے کہ عید قرباں کے روز چک نمبر 161 رب نیپالکہ میں دیرینہ دشمنی پر ملزموں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے تین افراد کو قتل کر دیا تھا ۔ملزموں کی گرفتاری پر اہلیان علاقہ نے ایس ایچ او تھانہ چک جھمرہ اور انکی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ۔