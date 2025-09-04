صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہار ی گرفتار کر لئے

  • سرگودھا
جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہار ی گرفتار کر لئے

چک جھمرہ (نامہ نگار) چک جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ میں نامزد ملزم اسلم ، خاور ،ہاشم ،حیدر اور فوزیہ بی بی کو ڈی ایس پی رانا ندیم اقبال ایس ایچ او افضل مڈھیار اور انویسٹی گیشن انچارج توقیر گجر نے۔۔۔

 مہارت کیساتھ منڈی ڈھاباں سے گرفتار کیا ۔یاد رہے کہ عید قرباں کے روز چک نمبر 161 رب نیپالکہ میں دیرینہ دشمنی پر ملزموں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے تین افراد کو قتل کر دیا تھا ۔ملزموں کی گرفتاری پر اہلیان علاقہ نے ایس ایچ او تھانہ چک جھمرہ اور انکی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن