خاتون پر شوہر،دیوروں اور نند کا تشدد،مقدمہ درج کر لیا گیا
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) قصبہ جلپانہ میں ایک خاتون پر تشدد کرنے کے الزام میں خاتون کے والد غلام محمد کی رپورٹ پر اس کے داماد سبطین۔۔۔
اس کے بھائی فاروق، تنویر اور روبینہ کے خلاف پولیس تھانہ شاہ پور صدر میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔ غلام محمد نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بیٹی سونیا کوثر کی شادی تین سال قبل سبطین کے ساتھ ہوئی تھی جو اس کی بیٹی کے ساتھ اکثر مارپیٹ کرتا رہتا ہے لیکن وہ خاموش رہے ، گذشتہ روز سبطین اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا جہاں مذکورہ ملزمان نے لاتوں ، سوٹوں ، مکوں سے اس کی بیٹی پر تشدد کیا جس سے اس کی حالت خراب ہو گئی شور واویلا سن کر ان کا پڑوسی ان کے گھر آیا اور اس کی بیٹی کی جان بچائی اور اسے اپنے گھر لے گیا ، اطلاع ملنے پر غلام محمد بھی ساتھیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو طبی امداد کیلئے ہسپتال لے آیا ۔