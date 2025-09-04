صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا نڑواڑی گارڈن،بازاروں،لائبریری کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا نڑواڑی گارڈن،بازاروں،لائبریری کا دورہ

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے نڑواڑی گارڈن کا دورہ اچانک دورہ کیا اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع عبدالماجد خان، ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر امتیاز صدیقی محکمہ ہائی وے۔۔۔

 ودیگر محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھااور ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر امتیاز صدیقی نے نڑواڑی گارڈن کی بحالی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے نڑواڑی گارڈن کی بحالی کے جاری کاموں اورصفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا ڈپٹی کمشنر خوشاب نے مسجد کے صحن کی صفائی پانی بجلی واش روم کی سہولیات سمیت دیگر انتظامات بہتر بنانے کی بھی ہدایات دیں علاوہ ازیں گارڈن کے پارک ایریا ودیگر کی دیکھ بھال سمیت تمام سہولیات مہیا کرکے جلد ازجلد کاموں کو مکمل کیا جائے ،فروہ عامر نے جوہرآباد مین بازار،جنوبی بازار اور سرور شہید لائبریری کا وزٹ کیا اس موقع انہوں نے صفائی کے انتظامات کو چیک کیا ڈپٹی کمشنر خوشاب نے سی ای او ایم سی جوہرآباد کو ہدایت کی کہ لائبریری کی کلین صفائی کی جائے اس میں خوبصورتی کے لیے پھول دار پودے لگائیں جائیں ۔

 

