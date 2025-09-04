لاپروائی و غفلت سے ڈرائیونگ ٹرالہ ڈرائیور گرفتار،گاڑی بند
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)لاپروائی و غفلت سے ڈرائیونگ کرنے پر ٹرالہ ڈرائیور نوراکبر کے خلاف پولیس تھانہ شاہ پورصدر میں مقدمہ درج کرا دیا گیاہے۔۔۔
ٹریفک وارڈن نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ پرانی چونگی کے قریب چیکنگ کر رہے تھے کہ نوراکبر 22 وہیلر ٹرالر شہری آبادی کے اندر سے تیزرفتاری و لاپروائی سے چلاتا ہوا آیا جس کو روکنے کی کوشش کی گئی مگر وہ کافی آگے جا کر رکا ۔ طلب کرنے پر نور اکبر لائسنس پیش نہ کر سکا جس پر ٹرالر کو تھانے میں بند کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا گیا۔