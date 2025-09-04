سی سی ڈی کیساتھ مقابلے میں اشتہاری ہلاک،اہلکار زخمی
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہرآباد کے نواحی علاقہ پنڈی مہروال کے قریب سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے مابین فائرنگ کے تبادلہ ایک خطرناک اشتہاری مجرم ہلاک اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوگیا۔۔۔
ہلاک ہونیوالے اشتہاری کی شناخت عادل نور پٹھان جمال خان کے نام سے ہوئی اور وہ ضلع کرک کا رہائشی تھا، اس کی نعش اور مضروب کانسٹیبل غلام عباس کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق سی سی ڈی کو اطلاع ملی تھی کہ پنڈی وہیر کے قریب تین ڈاکو وارادت کی نیت چھپے ہوئے ہیں سی سی ڈی کی ٹیم کے پہنچی تو ڈاکوں نے فائرنگ شروع کر دی کراس فائرنگ کے دوران ڈاکو عادل نور موقع پر جاں بحق اور سی سی ڈی ٹیم میں شامل غلام عباس زخمی ہواجبکہ دو ڈاکو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ، پولیس ذرائع کے مطابق ہلاک ہونیوالا مجرم دہشت گردی،پولیس مقابلہ و دیگر سنگین واردات میں پولیس کو مطلوب تھا۔