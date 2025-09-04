اے سی اور ڈی ایس پی عیسیٰ خیل کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس
کالاباغ (نمائندہ دنیا)ڈی ایس پی سرکل عیسیٰ خیل اور اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل کی سربراہی میں کالاباغ میں ربیع الاول کے حوالے سے امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ۔۔۔
جس میں پولیس افسروں اور سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی، اس موقع پرڈی ایس پی سرکل عیسیٰ خیل محمد اشرف نے فول پروف سکیورٹی کی یقین دہانی کروائی جبکہ اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضی نے صفائی اور اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے بات چیت کی امن کمیٹی نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے پروگراموں میں ضابطہ اخلاق پر مکمل عملدرآمد کی یقین دہانی کروائی ضابطہ اخلاق سے ہٹ کر کسی بھی قسم کی نعرے بازی یا اشتعال انگیزی کا فوری نوٹس لیا جائے گا۔