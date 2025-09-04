صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن غلامان مصطفے ٰ ؐ اور میلاد کمیٹی نے جشن میلاد النبی ؐ کی تیاریاں مکمل کر لیں

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلعی صدرمقام جوہر آباد میں انجمن غلامان مصطفے ٰ اور میلاد کمیٹی کی جانب سے خاتم الابنیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفے ٰ کی آمد کے موقع پر جشن میلاد منانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔۔۔

جشن مصطفے ٰ ؐ کے پروگراموں کو حتمی شکل دینے کیلئے علمائے اہلسنت و مشائخ عظام کا اہم اجلاس جامع مسجد نورانی اڈا لاریاں جوہر آباد میں انجمن غلامان مصطفے ٰ کے صدر مرزا کامران طالر گولڑوی کی زیر صدرات منعقد ہوا جس میں انجمن کے زر پرست اعلیٰ عبدالواہب چغتائی ، بزم علمائے اہلسنت جوہر آباد کے صدر مولانا صاحبزادہ حامد رضا چشتی ، جنرل سیکرٹری قاری رشید احمد قادری سمیت علماء و مشائخ اہلسنت و آئمہ مساجد کی بڑی تعداد شریک تھی ، اجلاس میں میلاد النبی حضرت محمد مصطفے ٰ ؐ کی شخصیت عالم خلقت کا نقطہ کمال اور عظمتوں کی معراج ہے کے حوالے سے شہر بھر میں کئے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اور جوہر آباد سے نکالے جانیوالے مرکزی جلوس میلاد النبیؐ کے شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ۔

 

