  • سرگودھا
ڈی سی کمپلیکس جوہرآباد کے تین سینئر کلرکوں سمیت سات ملازمین کے تبادلے

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر نے ڈی سی کمپلیکس جوہرآباد کے تین سینئر کلرکوں سمیت سات ملازمین کے تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔۔۔

نوٹیفکیشن کے مطابق سینئر کلر ک فیصل ندیم کو بل کلرک ڈی سی آفس سے بل کلرک ڈسٹرکٹ کلکٹر ، سینئر کلرک نذر حیات کو کالونی برانچ سے اسٹیٹ کلرک، سینئر کلرک محمد انور کوہلر کو ڈی آر اے برانچ سے تحصیل آفس خوشاب،جونیئرکلرک حافظ محمد اظہر کو تحصیل آفس خوشاب سے ڈی آر اے برانچ،جونیئر کلرک محمد نعیم کو اسٹیٹ کلرک سے اوورسیز پاکستانیز برانچ، جونیئر کلرک محمد حسنین کو کالونی برانچ سے بینوولنٹ فنڈ برانچ اور نائب قاصدنصر حیات کوکالونی برانچ سے وی آر کے برانچ تبدیل کیا گیا ہے ۔

 

