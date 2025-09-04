ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ضلعی امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے ضلعی امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بارہ ربیع الاول کی تقریبات کے سلسلے میں سیکیورٹی پلان پر تفصیلی غور کیا گیا۔
اس میٹنگ میں مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں کے علاوہ دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ جنہیں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔انہوں نے تمام شرکا سے سکیورٹی اور دیگر انتظامی امور سے متعلق آرا لیں اور ان کو پیش آنے والے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔