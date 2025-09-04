صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر بھکر کا گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کا تفصیلی دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر بھکر کا گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کا تفصیلی دورہ

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول چک نمبر 185 کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سکول میں جاری تعلیمی سرگرمیوں، اساتذہ کی حاضری، کلاس رومز کے ماحول اور سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر نے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان سے تعلیمی نصاب اور کارکردگی کے حوالے سے سوالات کیے اور انہیں مزید محنت کرنے کی تلقین کی۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ وہ تعلیم کے معیار کو مزید بہتر بنائیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور ضلعی انتظامیہ ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ سرکاری سکولوں میں معیاری تعلیم اور بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کو صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کرنے ، کلاس رومز اور پلے گراؤنڈ کو مزید فعال بنانے کی بھی ہدایت کی۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

شہریوں کا پا نی بلوں میں اضافہ کیلئے ہونیوالی عوامی سماعت کا بائیکاٹ

مصباح کھر کی تھائی سفیر سے ملاقات، ISCمیں شرکت کی دعوت

کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

سی ٹی او راولپنڈی کی جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن