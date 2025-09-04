ڈپٹی کمشنر بھکر کا گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کا تفصیلی دورہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول چک نمبر 185 کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سکول میں جاری تعلیمی سرگرمیوں، اساتذہ کی حاضری، کلاس رومز کے ماحول اور سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان سے تعلیمی نصاب اور کارکردگی کے حوالے سے سوالات کیے اور انہیں مزید محنت کرنے کی تلقین کی۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ وہ تعلیم کے معیار کو مزید بہتر بنائیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور ضلعی انتظامیہ ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ سرکاری سکولوں میں معیاری تعلیم اور بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کو صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کرنے ، کلاس رومز اور پلے گراؤنڈ کو مزید فعال بنانے کی بھی ہدایت کی۔