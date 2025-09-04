زرعی خودکفالت، مشترکہ کاوشیں کرناہونگی:ڈاکٹر ذوالفقار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دورحاضر میں غذائی عدم استحکام کے چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلم امہ کو زرعی خوشحالی اور خودکفالت کے حصول کو یقینی بنانے کے لئے مشترکہ کاوشیں عمل میں لانا ہوں گی۔
اس ضمن میں تنظیم برائے اسلامی تعاون(او آئی سی)کا رکن ممالک میں غذائی استحکام اور زرعی ترقی کیلئے دس سالہ سٹریٹیجک پلان سنگ میل ثابت ہو گا۔ ان خیالات کا اظہار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار نے دوحہ میں او آئی سی کے اجلاس میں اس سٹریٹیجک پلان پر آن لائن بریفنگ دیتے کیا۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی کے رکن ممالک کو غذائی تحفظ، تجارتی توازن اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے میں سنگین چیلنجز کا سامنا ہے ۔ رکن ممالک میں زرعی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع فوڈ سکیورٹی ایکو سسٹم وضع کیا گیا ہے ۔ اس کا مقصد خود کفالت حاصل کرکے اور پائیدار فوڈ سسٹم، اقتصادی ترقی، صحت و غذائیت، اور سپلائی چین کے انحصار کو فروغ دے کر او آئی سی کے رکن ممالک میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے ۔ یہ منصوبہ زرعی خوراک کے نظام کی زرعی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے ، فصلوں اور جانوروں کی پیداواری نظام میں مربوط طرز کی حوصلہ افزائی کرنے اور موسمیاتی سمارٹ زراعت میں مدد کرے گا۔ یہ پیداوار، پروسیسنگ، سٹوریج اور لاجسٹکس کو مؤثر بنا کر خوراک کے نقصانات اور ضیاع کو کم کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے ، قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال، پیداوار کے معیار، غذائی استحکام، او آئی سی ممالک میں سپلائی چین ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے کیلئے قانون سازی اور ریگولیٹری فریم ورک بھی تیار کرینگے ۔ صنعتی ترقی اس منصوبے کا لازمی حصہ ہے ۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا پیکجنگ، پیداوار، موسمیاتی اسمارٹ زراعت، پانی کے انتظام، تربیتی پروگرام اور کیڑوں پر قابو پانے کے انتظام کے لیے ماڈل سپورٹ سینٹرز قائم کیے جائیں گے ۔