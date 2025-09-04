گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی سکول بھکر میں ایچ پی وی ویکسیی نیشن مہم کے حوالہ سے سیمینار
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت کی روشنی میں گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی سکول بھکر میں ایچ پی وی ویکسیی نیشن مہم کے حوالہ سے ایک خصوصی آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔
سیمینار کی صدارت چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے کی ۔سیمینار میں سکول سٹاف، ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے افسران، والدین اور طلباء نے شرکت کی۔اس موقع پر سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے کہا کہ 15ستمبر سے شروع ہونے والی 12روزہ ایچ پی وی ویکسین کی مہم 9 سے 14 سال کی بچیوں کے لیے نہایت ضروری ہے ۔