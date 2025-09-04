گورنمنٹ گرلز ماڈل پرائمری سکول محلہ بڈھے خیل سے درخت چوری
کندیاں(نمائندہ دنیا)گورنمنٹ گرلز ماڈل پرائمری سکول محلہ بڈھے خیل میں کھڑے درختوں کو کاٹ کر اسکی لکڑیاں اور چھانگ غائب کردی گئیں حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ گرلز ماڈل پرائمری سکول محلہ بڈھے خیل سے غیر قانونی طور پر کاٹی گئی لکڑیاں اور ان کی چھانگ غائب کر دی گئی ذرائع کے مطابق اسکول کی قیمتی لکڑیوں کو اکھاڑ کر فروخت کرنے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے ،عوامی حلقوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر (ایجوکیشن) سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری نوٹس لیں اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کریں۔