مڈھ رانجھامیں رورل ہیلتھ سنٹر سے پانی نکال کرمریضوں کیلئے سہولیات بحال

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)سیلاب کے بعد مڈھ رانجھامیں رورل ہیلتھ سنٹر کی بلڈنگ سے پانی نکال کرمریضوں کیلئے صحت کی سہولیات بحال کردی گئیں۔

دریائے چناب میں حالیہ آنے والے سیلاب سے مڈھ رانجھامیں قائم سرکاری اداروں کی بلڈنگز میں سیلابی پانی داخل ہوگیا تھا ۔رورل ہیلتھ سنٹر مڈھ رانجھا کی بلڈنگ بھی سیلابی پانی سے بھر گئی تھی ۔سیلابی پانی گزرنے کے بعد بلڈنگ کی صفائی کروا کرڈیوٹی پر موجود سٹاف نے مریضوں کیلئے صحت کی سہولیات بحال کردی ہیں۔

 

 

