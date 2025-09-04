صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں نے ستھرا پنجاب کے تحت روایتی صفائی کو مسترد کر دیا

  • سرگودھا
شہریوں نے ستھرا پنجاب کے تحت روایتی صفائی کو مسترد کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہریوں نے ستھرا پنجاب کے تحت روایتی طریقے سے صفائی کو عمل کو مسترد کرتے ہوئے اس حوالے سے مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔

عابد، محمد اکرم،محمد بلال ،شمریز،محمد یعقوب،محمد ایوب،واجد علی و دیگر شہریوں کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گلی محلوں کی صفائی کا جو نظام قائم کیا گیا ہے اسی طرح تو کارپوریشن بھی کر رہی تھی اس ستھرا پنجاب سے عوام کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا جس طرح کارپوریشن کا عملہ جھاڑو دیتا تھا اسی طرح ستھرا پنجاب کا عملا بھی جھاڑو دے کر گونگلوں سے مٹی جھاڑنے میں مصروف ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ستھرا پنجاب کے تحت جدید مشینری دی جاتی سڑکوں پر آج بھی بڑی گاڑی گزرنے سے گرد و غبار کے بادل اٹھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سرگودھا میں ستھرا پنجاب پروگرام مکمل طور پر ناکام نظر آرہا ہے حکومت اربوں روپے کے فنڈز ستھرا پنجاب پر خرچ کر رہی ہے اگر یہی فنڈ کارپوریشن کو دے کر اس ادارے کو بہتر کیا جاتا تو صفائی کا نظام اس سے کئی گنا بہتر ہو سکتا تھا ۔ 

 

