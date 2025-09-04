صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آپریشن ،ریڑھی جلانے پر محنت کش پر مقدمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انکروچمنٹ آپریشن کے دوران طیش میں آ کر ریڑھی کو آگ لگانے والے محنت کش کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ انکروچمنٹ کے حالیہ آپریشن میں 80فیصد محنت کش طبقہ متاثر ہوا ہے۔۔۔

 انتظامیہ یا حکومتی ارباب اختیار نئے بازار بنانے یا محنت کشوں کو جگہیں دینے یا ان کے کاروبار کو رواں رکھنے کیلئے کسی قسم کی پلاننگ نہیں کر رہے ، جس کی وجہ سے محنت کش طبقہ کیلئے دو وقت کی روٹی کمانا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے ، آئے روز املاک کو جلانے ،خود کشی کی کوشش کے واقعات رونما ہو رہے ہیں گزشتہ روز بھی سلانوالی میں انکروچمنٹ آپریشن کے دوران حبیب اﷲ نامی محنت کش کی ریڑھی پکڑی گئی تو اس نے غصے میں آ کر ریڑھی کو آگ لگا دی، جس پر انکروچمنٹ عملے نے اس کے خلاف کارسرکار میں مداخلت ،ہنگامہ آرائی کرنے کے الزا م میں مقدمہ درج کروا دیا۔

 

