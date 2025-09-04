صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دین اسلام نے سادہ زندگی بسر کرنے کا درس دیا ہے ،قاری عمر فاروق

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مذہبی رہنماء قاری عمر فاروق نے کہا ہے کہ دین اسلام نے سادہ زندگی بسر کرنے کا درس دیا ہے مگر آج ہمارے عالیشان محل غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے نظر آرہے ہیں سوشل میڈیا پر۔۔۔

 جس طرح سیلاب زدگان کی تذلیل کی جارہی ہے ہمیں اﷲ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیئے ہم نے دیکھ لیا کہ سیلاب نے سوات’ کالام’ ناران’ کاغان اور اسی طرح دیگر اضلاع میں عالیشان محلوں کو سیکنڈوں میں ملیا میٹ کردیا اور آج وہ بھکاری بن کر کھڑے ہیں اس وقت سے ڈریں اور فوری طور پر اپنی زکوۃ ادا کریں،اس کے ساتھ ساتھ اشرافیہ اور بیورو کریٹس اپنے اخراجات کو بھی کم کرے ۔ 

 

