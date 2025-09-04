عمران خان اب قومی نہیں ، بین الاقومی لیڈر ہیں، ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عمران خان اب قومی نہیں بلکہ بین الاقومی لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے ہیں اس وقت دنیا پاکستانی سیاست میں عمران خان کے علاوہ کسی پر اعتماد کرتے نظر نہیں آرہے۔۔۔
سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ پاکستان اس وقت مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے جبکہ حکومت نے عوام پر بجلی اور گیس کا بم گرا کر ثابت کردیا ہے کہ انہیں ملکی نہیں بلکہ اپنے بیرونی آقاء کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے پوری قوم عمران خان کیساتھ کھڑی ہے اور انشاء اﷲ تحریک انصاف مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو تنہاء نہیں چھوڑے گی۔