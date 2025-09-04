صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان اب قومی نہیں ، بین الاقومی لیڈر ہیں، ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
عمران خان اب قومی نہیں ، بین الاقومی لیڈر ہیں، ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عمران خان اب قومی نہیں بلکہ بین الاقومی لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے ہیں اس وقت دنیا پاکستانی سیاست میں عمران خان کے علاوہ کسی پر اعتماد کرتے نظر نہیں آرہے۔۔۔

سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ پاکستان اس وقت مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے جبکہ حکومت نے عوام پر بجلی اور گیس کا بم گرا کر ثابت کردیا ہے کہ انہیں ملکی نہیں بلکہ اپنے بیرونی آقاء کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے پوری قوم عمران خان کیساتھ کھڑی ہے اور انشاء اﷲ تحریک انصاف مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو تنہاء نہیں چھوڑے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

شہریوں کا پا نی بلوں میں اضافہ کیلئے ہونیوالی عوامی سماعت کا بائیکاٹ

مصباح کھر کی تھائی سفیر سے ملاقات، ISCمیں شرکت کی دعوت

کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

سی ٹی او راولپنڈی کی جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن