مویشی ،موٹر سائیکل چوروں سمیت 5 ملزم گرفتار،مال برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مویشی چور،موٹر سائیکل چور سمیت 05 ملزمان گرفتار،لاکھوں روپے کا مسروقہ مال برآمد کر لیا گیا۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ تھانہ سلانوالی پولیس کی جانب سے کی جانیوالی کاروائیوں میں گرفتار ملزم افضل سے دو چوری شدہ گائیں کل مالیتی 13 لاکھ ،گرفتار موٹر سائیکل چور کاشف سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد ہوئے ،جن کے خلاف حسب ضابطہ کاروائی شروع کر دی گئی جبکہ اس دوران ایک منشیات فروش عمر سے 220 گرام چرس اورغیر قانونی اسلحہ رکھنے والے ملزمان ادریس سے پسٹل30بور اور افضل سے پسٹل30بور برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔