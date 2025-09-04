صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی ،موٹر سائیکل چوروں سمیت 5 ملزم گرفتار،مال برآمد

  • سرگودھا
مویشی ،موٹر سائیکل چوروں سمیت 5 ملزم گرفتار،مال برآمد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مویشی چور،موٹر سائیکل چور سمیت 05 ملزمان گرفتار،لاکھوں روپے کا مسروقہ مال برآمد کر لیا گیا۔۔۔

 بتایا جاتا ہے کہ تھانہ سلانوالی پولیس کی جانب سے کی جانیوالی کاروائیوں میں گرفتار ملزم افضل سے دو چوری شدہ گائیں کل مالیتی 13 لاکھ ،گرفتار موٹر سائیکل چور کاشف سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد ہوئے ،جن کے خلاف حسب ضابطہ کاروائی شروع کر دی گئی جبکہ اس دوران ایک منشیات فروش عمر سے 220 گرام چرس اورغیر قانونی اسلحہ رکھنے والے ملزمان ادریس سے پسٹل30بور اور افضل سے پسٹل30بور برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن