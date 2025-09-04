صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کاسیاست سے بالاتر ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا ، اویس قاسم تلہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ سیلاب قدرتی آفت ہے جس کا مقابلہ سیاست سے بالاتر ہو کر ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا لوگوں کی بحالی کے لیے جماعت اسلامی ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔۔۔

 کیونکہ مصیبت کی یہ گھڑی کسی پر بھی آسکتی ہے اس مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی بحالی کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد ہو سکیں حکومت کی جانب سے انتظامیہ کے افسران متحرک ہیں مگر جب تک سیلاب کا پانی اتر نہیں جاتا اس وقت تک ا صل صورتحال کا پتہ چلانا مشکل ہے اب پھر انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑا گیا ہے جس سے مزید سیلاب کا خطرہ ہے ۔

 

