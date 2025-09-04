صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم سب کو ملکر دین اسلام کی چوکیداری کرنا ہوگی،قاری احمد علی ندیم

  • سرگودھا
ہم سب کو ملکر دین اسلام کی چوکیداری کرنا ہوگی،قاری احمد علی ندیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قادیانی لابی کی ہر سازش کا مقابلہ کرینگے یہ فتنہ مسلمانوں کیلئے انتہائی خطرناک ہے ہم سب کو ملکر دین اسلام کی چوکیداری کرنا ہوگی۔۔۔

 پاکستان اس فتنے کا متحمل نہیں ہوسکتا ،صوبائی صدر تحفظ ختم نبوت قاری احمد علی ندیم نے کہا کہ تمام علماء کرام ملکر اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کیلئے اپنا کردار ادا کررہے ہیں ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ ختم نبوتؐ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ختم نبوتؐ کیلئے ہماری جانیں بھی قربان ہیں اس وقت پاکستان میں فتنہ قادیانیت ہر موقع پر فتنہ بازی پھیلا رہا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مکاتب فکر ملکر فتنہ قادیانیت کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن