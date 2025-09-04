ہم سب کو ملکر دین اسلام کی چوکیداری کرنا ہوگی،قاری احمد علی ندیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قادیانی لابی کی ہر سازش کا مقابلہ کرینگے یہ فتنہ مسلمانوں کیلئے انتہائی خطرناک ہے ہم سب کو ملکر دین اسلام کی چوکیداری کرنا ہوگی۔۔۔
پاکستان اس فتنے کا متحمل نہیں ہوسکتا ،صوبائی صدر تحفظ ختم نبوت قاری احمد علی ندیم نے کہا کہ تمام علماء کرام ملکر اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کیلئے اپنا کردار ادا کررہے ہیں ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ ختم نبوتؐ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ختم نبوتؐ کیلئے ہماری جانیں بھی قربان ہیں اس وقت پاکستان میں فتنہ قادیانیت ہر موقع پر فتنہ بازی پھیلا رہا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مکاتب فکر ملکر فتنہ قادیانیت کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔