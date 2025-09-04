صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی بقاء میں ہی ہماری بھلائی کی امیدیں ہیں،عثمان شانی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما عثمان شانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی بقاء میں ہی ہماری بھلائی کی امیدیں ہیں۔۔۔

 جب تک پاکستان قائم دائم ہے تو ہم اپنا دین، اپنی ثقافت، کلچر کے ساتھ شان و شوکت کیساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اﷲ پاک ہمارے ملک و قوم پر خصوصی رحمت کی نگاہ کرے ، حکومت سیلاب زدگان کیلئے جس طرح متحرک و فعال کردار ادا کر رہی ہے ، حکومت پنجاب متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑے گی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بھرپور اقدامات جاری رہیں گے ، انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ افراد کو کھانے پینے کی اشیاء و دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ 

 

