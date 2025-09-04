صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چاندنی چوک میں محفل میلاد النبیؐ

  • سرگودھا
گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چاندنی چوک میں محفل میلاد النبیؐ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چاندنی چوک میں بابرکت محفل میلاد النبیؐ کا اہتمام کیا گیا اس موقع پر کالج کی عمارت کو سبز و سفید جھنڈیوں سے نہایت خوب صورتی سے آراستہ کیا گیا۔

 تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد طالبات نے نہایت عقیدت اور سریلی آواز میں نعتیں پیش کیں۔اسلامیات ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تیار کی گئی نعتیں حاضرین کے دلوں کو چھو گئیں۔ ہر نعت کے بعد اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھا گیاجس سے محفل میں مزید نورانیت اور روحانیت پیدا ہوئی۔ وقفے وقفے سے درود شریف پڑھا جاتا رہا۔ پورا ہال درود و سلام سے گونج اٹھا اور حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری رہی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن