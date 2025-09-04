گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چاندنی چوک میں محفل میلاد النبیؐ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چاندنی چوک میں بابرکت محفل میلاد النبیؐ کا اہتمام کیا گیا اس موقع پر کالج کی عمارت کو سبز و سفید جھنڈیوں سے نہایت خوب صورتی سے آراستہ کیا گیا۔
تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد طالبات نے نہایت عقیدت اور سریلی آواز میں نعتیں پیش کیں۔اسلامیات ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تیار کی گئی نعتیں حاضرین کے دلوں کو چھو گئیں۔ ہر نعت کے بعد اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھا گیاجس سے محفل میں مزید نورانیت اور روحانیت پیدا ہوئی۔ وقفے وقفے سے درود شریف پڑھا جاتا رہا۔ پورا ہال درود و سلام سے گونج اٹھا اور حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری رہی۔