منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے پر19ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ اربن ایریا پولیس نے دانش سے آئس 160 گرام،تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے شہزاد سے شراب 30 لٹر۔۔۔
تھانہ سلانوالی پولیس نے عمر سے چرس 220 گرام،ادریس سے پسٹل30بور،تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے عاصم سے چرس 540 گرام،عبیداﷲ سے چرس 560 گرام،تھانہ پھلروان پولیس نے اکرم سے چرس 540 گرام،تھانہ ساجد شہید پولیس نے عابد سے شراب 20 لٹر،ماجد سے شراب 20 لٹر،جہانزیب سے پسٹل30بور، تھانہ صدر پولیس نے نادر سے آئس 60 گرام،طارق سے شراب 20 لٹر، ساجد سے شراب 15 لٹر،تھانہ جھال چکیاں پولیس نے قیوم سے آئس 40 گرام،رمضان سے پسٹل30بور،تھانہ لکسیاں پولیس نے اصغر سے رائفل 7mm،تھانہ بھیرہ پولیس نے جمعہ سے آئس 30 گرام، علی سے بندوق 12بور اور تھانہ ترکھانوالہ پولیس نے ندیم سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں۔