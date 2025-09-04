چودھری فواد حسین کی ناگہانی وفات پر تعزیتی ریفرنس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محمد سرور چو دھری کے برادرنسبتی چو دھری فواد حسین کی ناگہانی وفات پر ساجد محمود واہلہ ، رضوان احمد چیمہ ، بابر سلیم، محمد طاہر ، محمد شمون بٹ سمیت دیگر نے۔۔۔
ایک تعزیتی ریفرنس میں خطاب کرتے ہوئے مرحوم کی سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم بے پناہ خوبیوں کے مالک ، نہات شفیق ،ملنسار انسان تھے ، مرحوم کی سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان کی وفات سے پیدا ہونیوالا خلا کبھی پورا نہیں ہو گا۔ آخر میں دعا کی گئی کہ اﷲ پاک مرحوم کے درجات بلند کرتے ہو ئے سو گوران کو صبر و جمیل عطاء فرمائے ، آمین ۔