پاور شیئرنگ کی بات کرنیوالے عنقریب دست و گریباں ہونگے ،غلام قادر جام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا کہ پاور شیئرنگ کی بات کرنیوالے عنقریب پھر ایکدوسرے کے دست و گریباں ہونگے اب حکومت کے پاس اپوزیشن جماعتوں کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہے۔۔۔
جس سے یہ بات ثابت ہے کہ آنیوالے دنوں میں موجودہ حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہے اس وقت موجودہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے پر کھڑی ہے اور یہ بیساکھیاں اختر مینگل کی صورت میں گرنا شروع ہوچکی ہیں اور انشاء اﷲ جلد مزید استعفے موجودہ حکومت کے دھڑن تختے کا موجب ثابت ہونگے ۔