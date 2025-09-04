جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے ضلعی امیر شاہین احسان مغل انتقال کر گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے ضلعی امیر اور معروف تاجر سرگودھا کی سیاسی سماجی شخصیت مرزا حارث مغل اور مرزا جنید مغل کے والد شاہین احسان مغل انتقال کر گئے۔۔۔
جنہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں ارکان اسمبلی ناظمین تاجر صحافیوں علماء کرام سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی شاہین احسان مغل اپنی سماجی اور دینی خدمات کے حوالے سے ہر مکتبہ فکر میں یکساں مقبول تھے ۔