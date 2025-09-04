صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج سسٹم کیلئے اور آئندہ دو ماہ میں فنڈز کا اجرا یقینی بنایا جائے گا، ایم ڈی واسا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) واسا سرگودہا کے ایم ڈی عزیز اﷲ خان نے بتایا کہ سرگودہا کے لیے 14 ارب کے منظور کردہ سیوریج سسٹم کے فنڈز کے اجرا کا عمل معمول کے مطابق جاری ہے۔۔۔

 وزیراعلیٰ پنجاب کی منظوری بھی دی جا چکی ہے اور آئندہ دو ماہ میں فنڈز کا اجرا یقینی بنایا جائے گا۔ عزیز اﷲ خان کے مطابق سرگودہا میں جدید سیوریج سسٹم تشکیل دیا جائے گا۔ منصوبہ ازسرِنو جائزے کے مراحل میں ہے تاکہ اسے مزید موثر اور پائیدار بنایا جا سکے ۔ایم ڈی کا کہنا تھا کہ یہ میگا پراجیکٹ دو سال میں مکمل کیا جائے گا ۔ 

 

