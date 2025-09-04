صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہنوئی پر ساتھیوں سے مل کر تشدد،قتل کی دھمکیاں دیکر فرار

  • سرگودھا
بہنوئی پر ساتھیوں سے مل کر تشدد،قتل کی دھمکیاں دیکر فرار

شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) قصبہ نواب پور کے قریب دو اشخاص ندیم ، کاشف نے اپنے بہنوئی کامران کے ساتھ مل کر دوسرے بہنوئی محمد شہزاد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور قتل کی دھمکیاں دیتا ہوا فرار ہو گیا۔۔۔

 پولیس تھانہ شاہ پور نے شہزاد کی رپورٹ پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ، شہزاد نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ چک 75 شمالی کا رہائشی ہے اور اپنے سسرال سے ملنے آیا ہوا تھا جب وہ رات آٹھ بجے نواب پور قبرستان کے قریب پہنچا تو ملزمان نے اسے روک لیا اور اسے موٹرسائیکل سے اتار کر اس کو ہنٹروں اور سوٹوں سے مارنا شروع کر دیا اس کی بیوی نے چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی دھکے دیئے اور گالی گلوچ کرتے رہے ،۔ اہل علاقہ کے اکٹھے ہونے پر ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے بھاگ گئے ۔

 

