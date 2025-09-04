صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2وارداتیں،90 لاکھ کے زیورات،5 لاکھ روپے چوری

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)چوری کی دو وارداتوں میں دن دیہاڑے نامعلوم چور 90 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات اور 5 لاکھ روپے چرا کر فرار ہو گئے۔۔۔

 نواحی قصبہ شیخ پور کہنہ میں بازار خریداری کے لیے گئے ہمایوں ممتاز کے گھر سے نامعلوم چور 15 تولہ طلائی زیورات اور 5 لاکھ روپے نقدی چرا کر لے گئے ، جبکہ قصبہ ڈاہر میں مجلسِ عزاء کے لیے گئے پاک آرمی کے ریٹائرڈ سید ضمیرالحسن شاہ کے گھر سے نامعلوم چور 40 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات چوری کر کے فرار ہوگئے ۔بھیرہ پولیس نے دونوں وارداتوں کے مقدمات درج کر لیے ہیں اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

