  • سرگودھا
صاحبزادہ ابرار احمد بگوی کا بھیرہ پریس کلب میں تعمیراتی کا م کا معائنہ

بھیرہ(نامہ نگار )امیرِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کو مثبت انداز میں اجاگر کرنے سے انہیں فوری حل کرنے میں مدد ملتی ہے ۔

یہ بات انہوں نے بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ میں جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر عطاالرحمن اقبال، خواجہ کامران نسیم اور محمد عظمت اقبال بھی موجود تھے ۔انہوں نے کلب کے لان میں خودرو جھاڑیوں کی کٹائی، دیواروں کی مرمت، سیمنٹ کاری اور دیگر ترقیاتی و تزئینی امور کا جائزہ لیا۔ 

 

