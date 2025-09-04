گرانفروشوں،غیرقانونی کاروبار کرنیوالوں کو جرمانے ،کئی دکانیں سیل
بھلوال(نمائندہ دنیا)سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے ناجائز منافع خوروں اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف سخت کارروائیاں کی ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق بلاول خان نے بھلوال میں مختلف ہوٹلوں اور دکانوں پر چھاپے مارے اس دوران انہوں نے زائد نرخ وصول کرنے پر کئی دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے اور ان کی دکانیں سیل کر دیں اس کے علاوہ، منی پٹرول پمپس اور غیر قانونی ایل پی جی کی دکانوں پر بھی کارروائی کی گئی ان غیر قانونی کاروباروں پر بھی جرمانے عائد کیے گئے اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔