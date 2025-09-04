آبادی کابڑھتا ہواعفریت چیلنج بن چکا ہے ،چو دھری شاہد
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ آفیسر بہبود آبادی خوشاب چو دھری محمد شاہد نے کہاہے کہ آبادی کابڑھتا ہواعفریت معیشت،زراعت، تعلیم اور دیگر وسائل کیلئے چیلنج بنا ہوا ہے۔۔۔
اگر اس کے تدراک کیلئے عملی اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ہمارا قومی مستقبل خطرات میں گھر سکتا ہے اس صورتحال سے نکلنے کیلئے بہبود آبادی کے فلاحی پروگراموں کو مزید موثر اور نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے ،ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہر آباد کے کانفرنس روم میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راو گلزار یوسف کے ہمراہ میڈیا بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آبادی کی شرح نمو 2.55فیصد ہے جو جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے ، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی 40فیصد آباد ی کو تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ناخواندگی کی شرح بتدریج بڑ رہی ہے تعلیمی ادارے ہسپتال کلینکس بڑھتی ہوئی آباد کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، روزگار کے مواقع ناپید ہو رہے ہیں، پانی بجلی اور دیگر وسائل بھی سکڑ رہے ہیں اس بحرانی صورتحال سے نکلنے کیلئے آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کرنا بے حد ضروری ہے اور یہ صرف محکمہ بہبود آباد کے فلاحی پروگراموں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے ، اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خوشاب ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف کا کہنا تھا کہ ایک صحت مند ماں ہی صحت مند معاشرے کی ضمانت ہے اور ماں کی صحت کو بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفے سے ہی بحال رکھا جا سکتا ہے ۔