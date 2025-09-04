صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی محتسب پنجاب کے ادارے کو عالمی معیار کا سرٹیفکیشن ملنے پر تقریب

  • سرگودھا
صوبائی محتسب پنجاب کے ادارے کو عالمی معیار کا سرٹیفکیشن ملنے پر تقریب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب پنجاب کے ادارے کو عالمی معیار کا سرٹیفکیشن ملنے کے اعزاز میں ریجنل آفس سرگودہا میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں ایڈوائزر صوبائی محتسب محمد الیاس گل، ایڈوائزر وفاقی محتسب سرگودہا دفتر سیف الرحمان، ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اﷲ گوندل، اسسٹنٹ کمشنر شریں گل سمیت مختلف صوبائی محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔تقریب کے دوران کامیابی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈوائزر صوبائی محتسب محمد الیاس گل نے کہا کہ صوبائی محتسب عائشہ حامد کی کامیاب قیادت اور موثر ویژن کی بدولت ادارے نے عالمی معیار کا سرٹیفکیشن حاصل کیا ہے ، جس پر ادارہ فخر محسوس کرتا ہے ۔ 

 

