کمشنر کا مڈھ رانجھا میں ریلیف کیمپ،فیلڈ ہسپتال ،لائیوسٹاک ٹیم کی کارکردگی کا جائز ہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے تحصیل کوٹمومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں جاری ریلیف آپریشن کے سلسلے میں مڈھ رانجھا فلڈ سیکٹر کے علاقے میں قائم ریلیف کیمپ، فیلڈہسپتال اور لائیوسٹاک ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔
کمشنر نے متاثرین سے ملاقات کی اور ان سے ریلیف اور بحالی کے حوالے سے فیڈ بیک لیا اور مشاورت کی۔ کمشنر نے موضع ترنڈیانوالہ میں بھی متاثرین سے ملاقات کی اور ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور ان کی ٹیم متاثرہ علاقے میں مسلسل مصروف عمل ہے ۔