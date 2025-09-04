آر پی او کی زیرِ صدارت انچارج برانچز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمد شہزاد آصف خان کی زیرِ صدارت انچارج برانچز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں تمام برانچز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اس میں مزید بہتری اور درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز زیر غور لائی گئیں۔ اجلاس میں شہریوں کی سہولت کے پیش نظر شکایت برانچ کو جدید خطوط پر بنانے کی منظوری دی گئی۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے کارکردگی میں مزید بہتری لانے ، عوامی سہولت اور بروقت مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کیں۔