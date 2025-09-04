صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن ،5دوکانیں سیل

  • سرگودھا
تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن ،5دوکانیں سیل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سی ا و کارپوریشن ماجد بن احمد کی ہدایت پر میونسپل آفیسر ریگولیشن زوہا بلوچ نے عملے کے ہمراہ میاں خان روڈ، کارخانہ بازار ،کچہری بازار، فیصل بازار اور ملحقہ مارکیٹوں میں۔۔۔

تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کرتے ہوئے 5دوکانیں سیل کر دیں، اس دوران تجاوز کیا گیا بھاری سامان بھی قبضہ میں لے کر سٹور منتقل کر دیا گیا، اس موقع پر ایم او آر زوہا بلو چ کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے مستقل خاتمہ کیلئے کوئی دقیقہ فرواگزاشت نہیں رکھا جائے گا، حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

شہریوں کا پا نی بلوں میں اضافہ کیلئے ہونیوالی عوامی سماعت کا بائیکاٹ

مصباح کھر کی تھائی سفیر سے ملاقات، ISCمیں شرکت کی دعوت

کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

سی ٹی او راولپنڈی کی جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن