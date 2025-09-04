تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن ،5دوکانیں سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سی ا و کارپوریشن ماجد بن احمد کی ہدایت پر میونسپل آفیسر ریگولیشن زوہا بلوچ نے عملے کے ہمراہ میاں خان روڈ، کارخانہ بازار ،کچہری بازار، فیصل بازار اور ملحقہ مارکیٹوں میں۔۔۔
تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کرتے ہوئے 5دوکانیں سیل کر دیں، اس دوران تجاوز کیا گیا بھاری سامان بھی قبضہ میں لے کر سٹور منتقل کر دیا گیا، اس موقع پر ایم او آر زوہا بلو چ کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے مستقل خاتمہ کیلئے کوئی دقیقہ فرواگزاشت نہیں رکھا جائے گا، حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جا رہا ہے ۔