صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی دفتر زکواۃ وعشر کمیٹی میں گداگری کیخلاف آگاہی سیمینار

  • سرگودھا
ضلعی دفتر زکواۃ وعشر کمیٹی میں گداگری کیخلاف آگاہی سیمینار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی زکواۃ انتظامیہ کی ہدا یات کی روشنی میں ضلعی دفتر زکواۃ وعشر کمیٹی سرگود ھا میں گداگری کے خلاف آگاہی سیمینار کیاگیا۔

 اس سیمینار میں دفتر کے عملہ کے علاوہ فیلڈ اسٹاف نے بھی بھر پور شرکت کی۔ اس موقع پر ضلعی زکواۃ آفیسر شرجیل بدرنے کہاکہ گداگری ایک معاشرتی برائی ہے جس کی روک تھام کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جانے چاہیں۔ انہوں نے مزید کہاکہ اس برائی سے منسلک افراد نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ دیگرممالک میں جاکر بھی ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر گداگری کے خلاف شعور اجاگر کرنے کیلئے دفتر سے ملحقہ علاقوں میں واک کا اہتمام کیاگیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن