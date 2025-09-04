ضلعی دفتر زکواۃ وعشر کمیٹی میں گداگری کیخلاف آگاہی سیمینار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی زکواۃ انتظامیہ کی ہدا یات کی روشنی میں ضلعی دفتر زکواۃ وعشر کمیٹی سرگود ھا میں گداگری کے خلاف آگاہی سیمینار کیاگیا۔
اس سیمینار میں دفتر کے عملہ کے علاوہ فیلڈ اسٹاف نے بھی بھر پور شرکت کی۔ اس موقع پر ضلعی زکواۃ آفیسر شرجیل بدرنے کہاکہ گداگری ایک معاشرتی برائی ہے جس کی روک تھام کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جانے چاہیں۔ انہوں نے مزید کہاکہ اس برائی سے منسلک افراد نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ دیگرممالک میں جاکر بھی ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر گداگری کے خلاف شعور اجاگر کرنے کیلئے دفتر سے ملحقہ علاقوں میں واک کا اہتمام کیاگیا ۔